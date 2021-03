Volley | Milano batte Ankara con un altro tie-break e vince la Challenge Cup 2021

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una grande Allianzlo Ziraat Bankasianche in casa e dopo il 3-2 dell’andatalaCup, la terza competizione continentale per importanza nelmaschile. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno avuto la meglio sugli avversari con il punteggio di 25-23 23-25 16-25 25-18 15-18. RIVIVI IL LIVE SportFace.

CarlottaRossi11 : RT @LorenzoMalvi: #Milano vince la sua prima coppa europea! Conquista la Challenge Cup e l'Italia dimostra ancora una volta di avere il cam… - LorenzoMalvi : #Milano vince la sua prima coppa europea! Conquista la Challenge Cup e l'Italia dimostra ancora una volta di avere… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | 4° SET ? Una Milano agguerrita divora il quarto set: 18-25 ? #CEVChallengeCupM #AnkaraMilano ? #UnaSolaFede ? #Allia… - sportface2016 : #Volley, #Milano fa la storia: batte #Ankara e conquista la #ChallengeCup 2021: tutto sul match - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | 3° SET ? Troppi errori per Milano nel set, che si chiude 25-16 per i turchi. ? #CEVChallengeCupM #AnkaraMilano ? #Un… -

