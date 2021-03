Volley femminile, Playoff A1 2021: Perugia regola Cuneo e vola ai quarti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Bartoccini Fortinfissi Perugia regola senza problemi la Bosca San Bernardo Cuneo vincendo 3-0 il match degli ottavi di ritorno dei Playoff di A1 di Volley femminile. Le umbre si impongono con il punteggio di 25-18 25-17 25-11 e in virtù del successo in casa all’andata volano senza patemi ai quarti di finale. Le piemontesi hanno provato a resistere soltanto nei primi due set, poi con l’eliminazione sancita al termine del secondo sono crollate nel finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Bartoccini Fortinfissisenza problemi la Bosca San Bernardovincendo 3-0 il match degli ottavi di ritorno deidi A1 di. Le umbre si impongono con il punteggio di 25-18 25-17 25-11 e in virtù del successo in casa all’andatano senza patemi aidi finale. Le piemontesi hanno provato a resistere soltanto nei primi due set, poi con l’eliminazione sancita al termine del secondo sono crollate nel finale. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Volley femminile, #Perugia regola #Cuneo e vola ai quarti di finale dei #playoff di #SerieA1 2021 - zazoomblog : LIVE Cuneo-Perugia 0-2 (18-25 17-25 2-11) ottavi Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Cuneo-P… - sportface2016 : #Volley femminile, playoff #Scudetto: al via il ritorno degli ottavi di finale tra #Cuneo e #Perugia. Segui il LIVE - RaiSport : Nuovo appuntamento con la #ChampionsLeague di #pallavolo femminile: ultima sfida tra #BustoArsizio e #Istanbul in d… - NinaPoeta : RT @ale_garotta: Il campionato professionistico femminile USA organizzato da @AUProSports continua a vivere sul duello tra @JordanLarson10… -