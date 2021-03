‘Voi rimanete sfigati, io no’, Federico Fashion Style nervoso su Instagram dopo il danno subito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tour di Federico Fashion Style in Sardegna si sta rivelando più duro del previsto: gli hater gli hanno distrutto la macchina. dopo le polemiche sulla sua uscita a cena in zona bianca e la gaffe sulle donne sarde troppo bionde, arriva l’atto vandalico. Su Instagram il parrucchiere delle vip ha mostrato i segni di accanimento contro la sua auto e si è sfogato: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata” ha detto l’esperto di bellezza che già in passato ha visto la sua auto danneggiata. E ancora: “Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio” ha sostenuto nelle Stories. Poi l’attacco contro chi si è macchiato di questo gesto che chiama esplicitamente ‘illusi’: “Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore”. Speriamo ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tour diin Sardegna si sta rivelando più duro del previsto: gli hater gli hanno distrutto la macchina.le polemiche sulla sua uscita a cena in zona bianca e la gaffe sulle donne sarde troppo bionde, arriva l’atto vandalico. Suil parrucchiere delle vip ha mostrato i segni di accanimento contro la sua auto e si è sfogato: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata” ha detto l’esperto di bellezza che già in passato ha visto la sua auto danneggiata. E ancora: “Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio” ha sostenuto nelle Stories. Poi l’attacco contro chi si è macchiato di questo gesto che chiama esplicitamente ‘illusi’: “Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore”. Speriamo ...

Advertising

zazoomblog : ‘Voi rimanete sfigati io no’ Federico Fashion Style nervoso su Instagram dopo il danno subito - #rimanete #sfigati… - cosciastorta : RT @baciErevolver: Anche voi avete una tazza preferita per la colazione e se è in lavastoviglie ci rimanete un po’ male? - baciErevolver : Anche voi avete una tazza preferita per la colazione e se è in lavastoviglie ci rimanete un po’ male? - lipxep : non rimanete sorpresi se non mi trovate più, l'avete voluto voi - RaffaelePizzati : @Mark33846202 @ItaliaViva voi grillini dentro, potete votare qualsiasi partito, ma sempre grillini rimanete. Non scrivo per offendere. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Voi rimanete Di Maio avvisa il M5S: «La nostra priorità ora è la difesa di Conte» Corriere della Sera