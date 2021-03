Vaccini, quando sarà il turno dei vulnerabili in Lombardia? Bertolaso si arrabbia e abbandona l’intervista con SkyTg24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Tanto criticarmi è uno sport normale”. Guido Bertolaso abbandona così l’intervista con SkyTg24, dopo che durante la trasmissione Buongiorno la giornalista Tonia Cartolano aveva chiesto al consulente della Regione Lombardia se entro fine marzo sarebbero partite le vaccinazioni anche per i soggetti vulnerabili. “Sono già partite”, ha replicato Bertolaso, che poi visibilmente adirato ha lasciato il collegamento con un “arrivederci, buon lavoro”. La Lombardia rispetto alle altre Regioni risulta in ritardo sul numero di Vaccini somministrati rispetto alle dosi ricevute: ne ha utilizzate l’80,9% (dato del ore 6 del 24 marzo) ed è quart’ultima. Soprattutto, è tra le peggiori per quanto riguarda le vaccinazioni agli over 80. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Tanto criticarmi è uno sport normale”. Guidocosìcon, dopo che durante la trasmissione Buongiorno la giornalista Tonia Cartolano aveva chiesto al consulente della Regionese entro fine marzo sarebbero partite le vaccinazioni anche per i soggetti. “Sono già partite”, ha replicato, che poi visibilmente adirato ha lasciato il collegamento con un “arrivederci, buon lavoro”. Larispetto alle altre Regioni risulta in ritardo sul numero disomministrati rispetto alle dosi ricevute: ne ha utilizzate l’80,9% (dato del ore 6 del 24 marzo) ed è quart’ultima. Soprattutto, è tra le peggiori per quanto riguarda le vaccinazioni agli over 80. A ...

