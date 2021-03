Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 24/03/21 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mamma mia ragazzi mi sento una persona bruttissima. Mi sento proprio pessima perché ancora adesso, a distanza di tre ore, sto ridendo per Gemma Galgani che cade dalle scale e con nonchalance si va a sedere a centro studio dicendo di non essersi fatta niente mentre dalle ginocchia le colavano ettolitri di sangue. Cioè, dai, lo so che è una signora di 70 anni e che bisogna stare attenti anche alle piccole cadute, però la dinamica mi ha fatto crepare dal ridere perché è caduta da un gradino e io pensavo non si fosse fatta niente, Queen Mary che le dice ‘Ma no, Gemma, hai il sangue‘, la inquadrano e praticamente sembrava una scena tipo La passione di Cristo. In tutto ciò Gemma continuava a dire ‘Ma sto bene, non mi sono fatta niente‘ (tipo Pieraccioni ne Il Ciclone quando si schianta col motorino e poi sviene) e chiedeva un cerotto quando per i litri di sangue che le scorrevano un altro ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mamma mia ragazzi mi sento una persona bruttissima. Mi sento proprio pessima perché ancora adesso, a distanza di tre ore, sto ridendo per Gemma Galgani che cade dalle scale e con nonchalance si va a sedere a centro studio dicendo di non essersi fatta niente mentre dalle ginocchia le colavano ettolitri di sangue. Cioè, dai, lo so che è una signora di 70 anni e che bisogna stare attenti anche alle piccole cadute, però la dinamica mi ha fatto crepare dal ridere perché è caduta da un gradino e io pensavo non si fosse fatta niente, Queen Mary che le dice ‘Ma no, Gemma, hai il sangue‘, la inquadrano e praticamente sembrava una scena tipo La passione di Cristo. In tutto ciò Gemma continuava a dire ‘Ma sto bene, non mi sono fatta niente‘ (tipo Pieraccioni ne Il Ciclone quando si schianta col motorino e poi sviene) e chiedeva un cerotto quando per i litri di sangue che le scorrevano un altro ...

