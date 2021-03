Uomini e Donne, la clamorosa decisione di Maurizio Giaroni: l’anticipazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arriva un nuovo colpo di scena ad “Uomini e Donne”, dopo l’uscita di Claudio Cervoni e Sabina Ricci, nella puntata di oggi, mercoledì 24 marzo, sarà il turno di Maurizio Giaroni. Ecco le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12. E’ la settimana dei colpi di scena a “Uomini e Donne” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri abbiamo assistito all’uscita dal programma di Claudio Cervoni e Sabina Ricci. Oggi, secondo le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12, sarà Maurizio Giaroni il corteggiatore di Gemma Galgani la Dama del trono Over di Torino, ad uscire dalla trasmissione. I fatti. Maurizio Giaroni insieme a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arriva un nuovo colpo di scena ad “”, dopo l’uscita di Claudio Cervoni e Sabina Ricci, nella puntata di oggi, mercoledì 24 marzo, sarà il turno di. Ecco le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12. E’ la settimana dei colpi di scena a “” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri abbiamo assistito all’uscita dal programma di Claudio Cervoni e Sabina Ricci. Oggi, secondo le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12, saràil corteggiatore di Gemma Galgani la Dama del trono Over di Torino, ad uscire dalla trasmissione. I fatti.insieme a ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - Maurizio2LaVen2 : @stanzaselvaggia @RoccoCipriano La boldrini può ingannare il PD non certamente gli italiani! Il PD senza boldrini e… - FBiotti : RT @Libero_official: #Senaldi sul caso #Boldrini dopo lo scoop di Selvaggia #Lucarelli: 'Nessuna discriminazione. La deputata tratta uomini… -