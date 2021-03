Un operatore sanitario no vax provoca 9 contagi in Covid, nove contagi in un ospedale ligure (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oltre alle varianti e agli idioti degli assembramenti e delle feste clandestine ci mancavano anche gli operatori sanitari no vax Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oltre alle varianti e agli idioti degli assembramenti e delle feste clandestine ci mancavano anche gli operatori sanitari no vax Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - fanpage : Dopo l’infermiera no vax positiva al Policlinico di Genova, nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitar… - Andrea_B67 : @StaseraItalia focolaio per un operatore sanitario non vaccinato? La Palombelli dice 'se avessi mia mamma ricoverat… - valezuppina : @Romeo10960217 Grazie Romeo per avermi risposto. Quindi ipoteticamente io operatore sanitario per esempio non posso… - kapparella : RT @parcesepulto: Un operatore sanitario no-vax è tipo Germano Mosconi che dice messa. -