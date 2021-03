Ufficiale | il recupero di Inter-Sassuolo si giocherà il 7 aprile

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ora è: ildisi disputerà il prossimo 7. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A. “Si comunica che la gara di Serie A TIM, valevole per la nona giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7, con inizio alle ore 18.45”, L'articolo

Le gare avranno inizio alle ore 15, potendole disputare anche il sabato pomeriggio o la domenica mattina, salvo richieste di rinvio con i match che dovranno essere recuperati entro e non oltre il ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus annuncia che la sua seconda squadra, l'Under 23, scenderà in campo con una numerazione speciale a partire da domani pomeriggil, data del recupero di ...