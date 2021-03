Tragedia Guerini, il compagno Etienne Tare: “Non ci posso credere. Sarai sempre nel mio cuore” (Di giovedì 25 marzo 2021) Etienne Tare, attaccante della Lazio Primavera, tramite una Instagram Story ha espresso così il proprio dolore per la tragica scomparsa del 19enne e compagno di squadra Daniel Guerini, venuto a mancare stasera in seguito ad un tragico incidente stradale a Roma: “Non ci posso credere, fratello mio. Ti ringrazio per tutti i bei momenti passati insieme, Sarai sempre dentro al mio cuore fratello mio. R.I.P”. Foto: Instagram Etienne Tare L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021), attaccante della Lazio Primavera, tramite una Instagram Story ha espresso così il proprio dolore per la tragica scomparsa del 19enne edi squadra Daniel, venuto a mancare stasera in seguito ad un tragico incidente stradale a Roma: “Non ci, fratello mio. Ti ringrazio per tutti i bei momenti passati insieme,dentro al miofratello mio. R.I.P”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PIERPARDO : Non esistono parole. Un ragazzo di 19 anni. Una tragedia terribile. Un abbraccio alla famiglia, agli amici e una pr… - zazoomblog : Tragedia Lazio: morto il 19enne Guerini in un incidente stradale - #Tragedia #Lazio: #morto #19enne - joebar10 : RT @PIERPARDO: Non esistono parole. Un ragazzo di 19 anni. Una tragedia terribile. Un abbraccio alla famiglia, agli amici e una preghiera p… - GIUSPEDU : RT @calciomercatoit: ??Una tragedia terribile ??Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Daniel #Guerini, giovane della Primavera… - calciomercatoit : ??Una tragedia terribile ??Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Daniel #Guerini, giovane della Primav… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Guerini Lazio, morto in un incidente stradale Daniel Guerini della Primavera Una tragedia sconvolge la Lazio e il mondo del calcio. Daniel Guerini, giocatore della Primavera classe 2002, ex Torino, è morto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un incidente ...

Lutto Lazio, muore il 19enne Guerini in un incidente stradale ROMA - Tragedia per il giocatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini . Il 19enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, all'incrocio tra via Palmiro ...

Tragedia Guerini, il compagno Etienne Tare: “Non ci posso credere. Sarai sempre nel mio cuore” alfredopedulla.com Morte Guerini, il cordoglio di Pardo: “Non esistono parole” Anche il noto giornalista Pierluigi Pardo ha voluto mandare un messaggio per Daniel Guerini, il ragazzo classe 2002 della Primavera della Lazio scomparso oggi dopo un incidente automobilistico.

Lazio Primavera: Il giovane Guerini perde la vita in un incedente stradale Con Guerini viaggiavano altri due ragazzi di 19 anni ... NoiBiancocelesti.it si stringe attorno ai familiari del ragazzo esprimendo il proprio cordoglio per la tragedia che li ha colpiti.

Unasconvolge la Lazio e il mondo del calcio. Daniel, giocatore della Primavera classe 2002, ex Torino, è morto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un incidente ...ROMA -per il giocatore della Primavera della Lazio Daniel. Il 19enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, all'incrocio tra via Palmiro ...Anche il noto giornalista Pierluigi Pardo ha voluto mandare un messaggio per Daniel Guerini, il ragazzo classe 2002 della Primavera della Lazio scomparso oggi dopo un incidente automobilistico.Con Guerini viaggiavano altri due ragazzi di 19 anni ... NoiBiancocelesti.it si stringe attorno ai familiari del ragazzo esprimendo il proprio cordoglio per la tragedia che li ha colpiti.