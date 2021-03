Sostegno, Anief: 100mila cattedre ai precari, 5mila in più è solo un timido segnale (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – La macchina organizzativa per l’avvio del prossimo anno scolastico è partita, ma sul Sostegno non si riscontra quel cambio di passo che tanti si attendono per evitare che una cattedra su tre continui a essere assegnata al personale precario. Un’attenta analisi sull’argomento è stata pubblicata in queste ore dalla rivista Tuttoscuola, nella quale si ricorda che all’interno della “recente decretazione dell’organico di diritto del personale scolastico per il 2021-22 sono stati aggiunti 5mila nuovi posti di Sostegno, quale quota iniziale di 25mila posti previsti a regime dal 2023/24. Gli incrementi dei posti di organico del Sostegno saranno introdotti gradualmente: 5.000 posti appunto dal 2021/22, 11.000 dal 2022/23 e 9.000 posti a decorrere dal 2023/24”. Secondo Marcello ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – La macchina organizzativa per l’avvio del prossimo anno scolastico è partita, ma sulnon si riscontra quel cambio di passo che tanti si attendono per evitare che una cattedra su tre continui a essere assegnata al personaleo. Un’attenta analisi sull’argomento è stata pubblicata in queste ore dalla rivista Tuttoscuola, nella quale si ricorda che all’interno della “recente decretazione dell’organico di diritto del personale scolastico per il 2021-22 sono stati aggiuntinuovi posti di, quale quota iniziale di 2posti previsti a regime dal 2023/24. Gli incrementi dei posti di organico delsaranno introdotti gradualmente: 5.000 posti appunto dal 2021/22, 11.000 dal 2022/23 e 9.000 posti a decorrere dal 2023/24”. Secondo Marcello ...

