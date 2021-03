"Sono un padre operaio che deve scegliere tra la figlia e il lavoro"

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Laura Rio L'attore è protagonista con Sabrina Ferilli di "Svegliati amore mio", da oggi su Canale 5 Che cos'è un uomo senza il? Come si puòtra stipendio e salute della propria? Domande impossibili che Ettore Bassi è costretto a porsi nella nuova serie in tre puntate Svegliati amore mio, in onda da stasera su Canale 5, regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, produzione Fabula Pictures. È una fiction, ma anche una denuncia contro i predatori dell'ambiente, contro i veleni sganciati da imprenditori senza scrupoli che pur di guadagnare mettono a repentaglio la vita delle persone. Protagonista è una mamma leonessa, Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, che quando scopre che ladodicenne è malata di leucemia, ingaggia una lotta dura e controversa con l'acciaieria responsabile ...

Che cos'è un uomo senza il lavoro? Come si può scegliere tra stipendio e salute della propria figlia? Domande impossibili che Ettore Bassi è costretto a porsi nella nuova serie in tre puntate Svegliati amore mio, in onda da stasera su Canale 5, regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, produzione Fabula Pictures.