Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale lunedì 22 marzo. Così ha detto il suo avvocato Federico Cecconi il giorno dell’udienza del “processo Ruby Ter” in cui Berlusconi è accusato di aver corrotto alcune testimoni del “processo Ruby”. L’avvocato ha fatto mettere a verbale che Berlusconi è ricoverato “per problematiche di salute su cui non mi dilungherei“. Il Corriere riporta che Berlusconi avrebbe effettuato esami al San Raffaele di Milano nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Nell’udienza di oggi avrebbe dovuto testimoniare anche il ragioniere di fiducia di Berlusconi, Giuseppe Spinelli, che però ha presentato istanza di impedimento. La difesa di Berlusconi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex presidente del Consiglioè statoinlunedì 22 marzo. Così ha detto il suo avvocato Federico Cecconi il giorno dell’udienza del “processo Ruby Ter” in cuiè accusato di aver corrotto alcune testimoni del “processo Ruby”. L’avvocato ha fatto mettere a verbale che“per problematiche di salute su cui non mi dilungherei“. Il Corriere riporta cheavrebbe effettuato esami al San Raffaele di Milano nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Nell’udienza di oggi avrebbe dovuto testimoniare anche il ragioniere di fiducia di, Giuseppe Spinelli, che però ha presentato istanza di impedimento. La difesa di...

acmilan : #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio uf… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - EffimeraAlkimia : RT @fasulo_antonio: Silvio #Berlusconi è in ospedale da lunedì per “problematiche di salute”. Lo ha riferito il suo legale, Federico Ceccon… - joe_belf : RT @acmilan: #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio ufficiale del… -