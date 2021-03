Samantha Curcio, in cosa sta per laurearsi la tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne ha catturato l’attenzione dei telespettatori del dating show. Il suo carattere dinamico e la sua voglia di mettersi in gioco hanno conquistato parte del pubblico del talk sui sentimenti. Ma sapevate che Samantha è un passo dalla laurea? Trono classico: Samantha Curcio spacca il pubblico a metà Samantha Curcio la nuova tronista di Uomini e Donne siede da pochissimo sul trono più ambito della televisione italiana ma sta già facendo discutere. Il pubblico del dating show è spaccato letteralmente a metà, da un lato c’è chi la ama, dall’altro chi vorrebbe vedere un’altra ragazza al suo posto. La bella ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), la nuovadiha catturato l’attenzione dei telespettatori del dating show. Il suo carattere dinamico e la sua voglia di mettersi in gioco hanno conquistato parte del pubblico del talk sui sentimenti. Ma sapevate cheè un passo dalla laurea? Trono classico:spacca il pubblico a metàla nuovadisiede da pochissimo sul trono più ambito della televisione italiana ma sta già facendo discutere. Il pubblico del dating show è spaccato letteralmente a metà, da un lato c’è chi la ama, dall’altro chi vorrebbe vedere un’altra ragazza al suo posto. La bella ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne oggi: Gero va via, duro colpo per Samantha Curcio - infoitcultura : Uomini e Donne, 'Gero tutto quello che hai detto è falso': la delusione di Samantha Curcio - infoitcultura : Uomini e Donne: Gero Natale, due di picche a Samantha Curcio - IsaeChia : Somiglianza tra Samantha Curcio e Deborah Iurato #UominieDonne - BlogUomini : Samantha Curcio trono già finito? Tutti i corteggiatori se ne vanno. Cosa non ha funzionato in questa ragazza seco… -