Ritirata sospensiva | il Comune di Portofino può gestire il porticciolo

Agenzia ANSA

... le due società ricorrenti contro la decisione dell'amministrazione di prendersi la gestione dello scalo invece di indire una gara pubblica, hanno rinunciato allae le istanze cautelari ...... fissata, per il 27 gennaio scorso, a seguito del nostro ricorso, per discutere delladi ... Tale ricorso, come il precedente, che ha visto poi il Comune battere in, sarà trasmesso ...Il vice presidente del Partito Democratico in Senato, Gianni Pittella interviene sulle problematiche di vaccino e pandemia in ambito europeo e internazionale. “La pandemia avrebbe potuto inaugurare un ...hanno rinunciato alla sospensiva e le istanze cautelari sono state ritirate. Questo significa che fino alla prossima udienza fissata per ottobre 2021 il Comune di Portofino può gestire il ...