Risorse e università: c’è chi danza sotto la pioggia e chi danza per un po' di pioggia (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Elisabetta Cerbai, farmacologa, università di Firenze; Roberto Mordacci, filosofo, università Vita Salute San Raffaele, Milano; Antonio Musarò, istologo, Sapienza università di Roma; Michele Simonato, farmacologo e tossicologo, università di Ferrara; Mauro Tulli, grecista, università di Pisa; Giuliano Volpe, archeologo, università di Bari ‘Aldo Moro’) “Basta finanziamenti a pioggia per le università” - hanno recentemente scritto Tito Boeri e Roberto Perotti sulle pagine di La Repubblica - “per far funzionare la ricerca bisogna concentrare i fondi pubblici sugli Atenei migliori”, come in altri Paesi. Il principio che le Risorse non debbano essere sprecate ma distribuite in base a criteri di merito è ovviamente ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Elisabetta Cerbai, farmacologa,di Firenze; Roberto Mordacci, filosofo,Vita Salute San Raffaele, Milano; Antonio Musarò, istologo, Sapienzadi Roma; Michele Simonato, farmacologo e tossicologo,di Ferrara; Mauro Tulli, grecista,di Pisa; Giuliano Volpe, archeologo,di Bari ‘Aldo Moro’) “Basta finanziamenti aper le” - hanno recentemente scritto Tito Boeri e Roberto Perotti sulle pagine di La Repubblica - “per far funzionare la ricerca bisogna concentrare i fondi pubblici sugli Atenei migliori”, come in altri Paesi. Il principio che lenon debbano essere sprecate ma distribuite in base a criteri di merito è ovviamente ...

Advertising

sonorolaa : @4ngelblu3 Ovviamente chi nasce in una famiglia ricca ha molte più possibilità di fare esperienze formative, un ese… - scastellari61 : RT @lucaberga: Tutto quello che c’è da sapere su #idrogeno in 30 minuti. Da ascoltare Nicola Armaroli dell’Università di Padova su realtà v… - CorriereAlpi : RT @GiacomoPossamai: 2/2 Insistiamo sulla necessità di costruire un patto, che veda la @RegioneVeneto come soggetto promotore, che metta a… - GiacomoPossamai : 2/2 Insistiamo sulla necessità di costruire un patto, che veda la @RegioneVeneto come soggetto promotore, che mett… - oplacus : @ultimenotizie L'Università di Manchester (assieme a quella di Bristol...Exeter...Leeds) è nociva per l'ambiente pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Risorse università Dopo la crisi. La transizione digitale sfida anche per il turismo Per la rinascita " oltre alle risorse stanziate dal decreto Sostegni " è necessario formare ... L'Università Ca' Foscari di Venezia, per esempio, in collaborazione con la Scuola italiana di ospitalità, ...

Mara Carfagna apre gli Stati generali del Sud. Già arrivate al Ministero oltre 400 idee e proposte per il rilancio Con i lavoratori, i professionisti, il mondo della scuola, delle università, i giovani, le donne, ... intervenendo in videoconferenza, rimarcando come il governo intenda spendere 'bene' queste risorse, ...

Università, no ad Atenei di serie B ma servono «poli di attrazione scientifica» Corriere della Sera Per la rinascita " oltre allestanziate dal decreto Sostegni " è necessario formare ... L'Ca' Foscari di Venezia, per esempio, in collaborazione con la Scuola italiana di ospitalità, ...Con i lavoratori, i professionisti, il mondo della scuola, delle, i giovani, le donne, ... intervenendo in videoconferenza, rimarcando come il governo intenda spendere 'bene' queste, ...