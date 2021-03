Renault LCV, nuova line-up e soluzioni a zero emissioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Renault amplia e rinnova la sua gamma LCV per rispondere alle esigenze professionali con una doppia offerta complementare nel segmento dei piccoli furgoni: il nuovo Kangoo Van per una migliore larghezza di apertura delle porte laterali e il nuovo Express Van. Nel segmento dei furgoni medi, sono ora disponibili il nuovo Trafic Combi e il nuovo SpaceClass. Per rispondere alla transizione energetica, le offerte di Renault LCV saranno in elettrico e idrogeno, con prodotti e servizi, a partire dal nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, previsto per la fine del 2021, e la filiale Renault Elexent che offre soluzioni di ricarica per le flotte. Quest’anno sarà introdotto anche il Master Hydrogen così come la nuova partnership con Plug Power che fornirà infrastrutture e servizi di ricarica.“Esperta di LCV da più di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021)amplia e rinnova la sua gamma LCV per rispondere alle esigenze professionali con una doppia offerta complementare nel segmento dei piccoli furgoni: il nuovo Kangoo Van per una migliore larghezza di apertura delle porte laterali e il nuovo Express Van. Nel segmento dei furgoni medi, sono ora disponibili il nuovo Trafic Combi e il nuovo SpaceClass. Per rispondere alla transizione energetica, le offerte diLCV saranno in elettrico e idrogeno, con prodotti e servizi, a partire dal nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, previsto per la fine del 2021, e la filialeElexent che offredi ricarica per le flotte. Quest’anno sarà introdotto anche il Master Hydrogen così come lapartnership con Plug Power che fornirà infrastrutture e servizi di ricarica.“Esperta di LCV da più di ...

