Quando riaprono palestre e piscine? Gli ultimi aggiornamenti per aprile 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) palestre e piscine sono tra le attività più investite dagli effetti del Coronavirus. Ormai sono chiuse da troppo tempo e sembra essere ancora molto lontana la loro apertura. Per il momento, infatti, è concesso ai gestori di consentire l'ingresso agli iscritti solo se si vive in una zona bianca. L'approvazione del Cts sulla riapertura dello sport al chiuso, infatti, non è bastata per ottenere l'ok del Governo. L'attuale Dpcm, in vigore fino al 6 aprile, ha infatti prolungato lo stop per gli impianti sportivi al chiuso, allentando però le restrizioni per teatri, cinema e musei. Ma cerchiamo di capire insieme le possibile date di riapertura. Leggi anche: Congiunti, posso vedere il mio fidanzato a Pasqua? Le regole per spostamenti e visite a parenti e amici

