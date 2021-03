Pronti a veder volare un elicottero su Marte?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il momento della prova del nove per Ingenuity, il primo velivolo che la Nasa intende farsu, si avvicina. Non avverrà prima dell’8 aprile, fa sapere l’Agenzia spaziale, ma non manca molto perché il piccolo, per ora custodito dal rover Perseverance, entri in azione. La fase di test durerà circa un mese, e passerà alla storia come il primo volo motorizzato e controllato su un altro pianeta. Una curiosità: a bordo di Ingenuity si trova simbolicamente un lembo del materiale di rivestimento di una delle ali del primo velivolo dei fratelli Wright, il primo oggetto motorizzato a spiccare il volo sulla Terra, nel lontanissimo 1903. In questo video, un’occhiata a com’è fatto Ingenuity e alcune delle sfide che gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, a capo del progetto, hanno dovuto superare per metterlo ...

Advertising

NoLockdown4 : 'Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò'. Salvo poi lasciarsi chiud… - _felisiahale : 00:00 questo brutto periodo sembra non finire mai, ma so che prima o poi quella tanto attesa primavera arriverà e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti veder

Il Tirreno

... siano in realtà un privilegio che solo pochi hanno la fortuna diriconosciuti e lo abbiamo ... Quindi, se sietea vedere e perdervi nelle nostre menti, o anche solo curiosi, entrate pure. ...... in Umbria si rischia di non poter più vivere della professione di giornalista e di... in condizioni estremamente disagiate e sottopagati, il proprio ruolo,a Terni e nel territorio ...Roma, 24 mar. (LaPresse) - "Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di ...Quali sono le dieci cose da tenere d'occhio nella stagione 2021 di Formula 1, al via questo fine settimana? Ve le raccontiamo nella nostra super guida in due parti ...