Morgan le accuse sono pesanti | arriva una nuova denuncia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.to dalla sua ex, leveramente. Scopriamo cos’è successo al celebre cantante.è un celebre cantante italiano. Ultimamente sta sotto l’occhio del mirino proprio a causa di alcune cose successe. Da ciò che fa sapere La Repubblica, Marco Castoldi, è statoto da un sua ex compagna e collega, la

Advertising

infoitcultura : Morgan, accuse pesanti contro l’artista: caos sul web – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan accuse

La Procura di Monza ha chiesto nei confronti di, al secolo Marco Castoldi, il rinvio a giudizio condi stalking e diffamazione . Stando a quanto riportato in precedenza, l'artista avrebbe avuto un comportamento molesto nei confronti ...... raccontando simpaticamente qual è la cosa più romantica fatta per una donna: 'Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro.'di ...La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan. Le motivazioni? Stalking e diffamazione nei confronti dell'ex compagna. I fatti risalgono al ...La procura di Monza chiede il rinvio a giudizio per stalking. Telefonate e insulti social dopo che la donna, anche lei cantante, l’aveva lasciato ...