Morgan accusato di stalking dalla sua ex (Di mercoledì 24 marzo 2021) La procura della Repubblica di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per Morgan per stalking e diffamazione nei confronti della sua ex compagna, anche lei musicista. In passato la donna aveva denunciato l'ex frontman dei Bluevertigo perché si sarebbe rifiutato di accettare la sua volontà di mettere fine alla loro relazione sentimentale, iniziando a stalkerizzarla, nonché a diffamarla."A me la violenza non si può associare, sono l'essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale perché ho scritto delle poesie?". La reazione di Morgan. "E' un rapporto che dura dal 2013, una relazione di profondo affetto intimo e artistico, fatta di conversazioni lunghissime, frequentazioni quotidiane e costante interscambio fatto di stima - ha spiegato - Poi ci siamo innamorati profondamente, nonostante entrambi fossimo impegnati".

