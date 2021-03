Michael Jordan avrebbe perso 5000 milioni di dollari a causa del Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) A riportare la notizia Forbes La crisi economica ha colpito tutti, anche i più abbienti come l’ex stella NBA, Michael Jordan. L’ex giocatore del Bulls, protagonista della serie Netflix “The Last Dance”, campione di record ha subito le conseguenze del Covid – 19. L’impatto della pandemia si è sentito anche per il proprietario dei Charlotte Hornets. Secondo la rivista “Forbes”, l’ex numero 23 avrebbe addirittura perso 500 milioni di $ (circa 420 milioni di euro). Nonostante questo Jordan rimane comunque nella lista dei 1500 uomini più ricchi al mondo: del resto è stato uno dei più grandi dell’NBA e il primo a cui Nike ha dedicato un’intera collezione (appunto Jordan, una linea di abbigliamento e sneakers). Secondo il magazine negli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) A riportare la notizia Forbes La crisi economica ha colpito tutti, anche i più abbienti come l’ex stella NBA,. L’ex giocatore del Bulls, protagonista della serie Netflix “The Last Dance”, campione di record ha subito le conseguenze del– 19. L’impatto della pandemia si è sentito anche per il proprietario dei Charlotte Hornets. Secondo la rivista “Forbes”, l’ex numero 23addirittura500di $ (circa 420di euro). Nonostante questorimane comunque nella lista dei 1500 uomini più ricchi al mondo: del resto è stato uno dei più grandi dell’NBA e il primo a cui Nike ha dedicato un’intera collezione (appunto, una linea di abbigliamento e sneakers). Secondo il magazine negli ...

Advertising

Eurosport_IT : Investimenti extra cestistici e pandemia: anche Michael #Jordan perde il 24% del suo patrimonio... ??????… - luca79ind : Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 mln - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 milioni di dollari - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 milioni di dollari - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 milioni di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jordan Basket, Forbes: Michael Jordan in un anno ha perso 500 milioni causa Covid e altri investimenti Il Covid colpisce anche il portafogli di Michael Jordan . Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020 'Air', 58 anni, a detta di tutti il miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere ...

Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 mln Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020 Michael Jordan, 58 anni, miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere unico proprietario di una franchigia Nba, i Charlotte Hornets, nell'ultimo anno ha accumulato ...

Secondo Forbes in un anno Michael Jordan ha perso 500 milioni Rai Sport Michael Jordan, persi 420 milioni di euro nel 2020 Negli ultimi dodici mesi il patrimonio del leggendaro 'Air' è sceso del 24% a causa di investimenti sbagliati in ambito extrasportivo ...

Basket: Forbes, in un anno Michael Jordan ha perso 500 mln (ANSA) - ROMA, 24 MAR - Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020 Michael Jordan, 58 anni, miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere unico ...

Il Covid colpisce anche il portafogli di. Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020 'Air', 58 anni, a detta di tutti il miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere ...Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020, 58 anni, miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere unico proprietario di una franchigia Nba, i Charlotte Hornets, nell'ultimo anno ha accumulato ...Negli ultimi dodici mesi il patrimonio del leggendaro 'Air' è sceso del 24% a causa di investimenti sbagliati in ambito extrasportivo ...(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Pur rimanendo fra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta, nel 2020 Michael Jordan, 58 anni, miglior cestista di tutti i tempi, businessman e primo uomo di colore ad essere unico ...