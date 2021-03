Mancini | ' Rinnovo Donnarumma? Non mi preoccupa Barella | decido domani'

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La #Roma lavora ai rinnovi di #Mancini e #Cristante: le ultime - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Rinnovo Donnarumma? Non sono preoccupato, ora Gigio è più esperto. Barella, decidiamo domani': Ro… - cmdotcom : #Italia, #Mancini: 'Rinnovo #Donnarumma? Non sono preoccupato, ora Gigio è più esperto. #Barella, decidiamo domani'… - Fdsanz : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La #Roma lavora ai rinnovi di #Mancini e #Cristante: le ultime - sportli26181512 : Calciomercato, la Roma lavora ai rinnovi di Mancini e Cristante: le news: L'agente dei due calciatori ha incontrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Rinnovo

, Chiellini ha detto che l'ambiente azzurro è magico. E' d'accordo? Speriamo che sia così. E' chiaro che possono esserci momenti più difficili, ma questo ambiente resta magico perché ...Commenta per primo Roberto, ct dell' Italia , parla in conferenza stampa allo stadio Tardini di Parma, dove domani gli ...DONNARUMMA - 'Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. ...Il ct ha parlato alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord di domani: "Pensiamo solo alla qualificazione ai Mondiali e non all'Europeo di giugno. Barella? E' l'unico dubbio della formazione in ...Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla in conferenza stampa allo stadio Tardini di Parma, dove domani gli Azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord nelle ...