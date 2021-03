L' Ue accelera sulle modifiche dei vaccini per le varianti | sì al metodo antinfluenzali

Advertising

fcister69 : RT @fforzano: Non ho ancora letto il titolo 'Draghi accelera sulle riaperture'. Ma arriverà, ci scommetto. Draghi accelera sempre, secondo… - PaolaTacconi : RT @fforzano: Non ho ancora letto il titolo 'Draghi accelera sulle riaperture'. Ma arriverà, ci scommetto. Draghi accelera sempre, secondo… - fforzano : Non ho ancora letto il titolo 'Draghi accelera sulle riaperture'. Ma arriverà, ci scommetto. Draghi accelera sempre… - PCossu : Draghi accelera ,cambio di passo, Allo stato dei fatti è più bradipo di Gentiloni. E doveva camminare sulle acque.… - bw_italian : Riassunto: CGTN: Accelera lo sviluppo ecologico nella Provincia cinese di Fujian, con l'invio di esperti di agricol… -

Ultime Notizie dalla rete : accelera sulle

Il Giorno

La Commissione europea ha introdotto una misura per accelerare l autorizzazione dei vaccini Covid - 19 adattati alle varianti, basandosi sull'approccio per gli adattamenti dei vaccini antinfluenzali. ......piano vaccinale non. Le dosi, ancora, scarseggiano e anche il milione di vaccini Pfizer/BioNTech arrivato ieri all'ultimo momento ha sì salvato i richiami ma non basta per un cambio di...L'azienda cosmetica francese ha acquisito una quota di minoranza della start-up svizzera, specializzata nello sviluppo di soluzioni per il risparmio ...Dopo la strage in Colorado, il presidente degli Usa chiede al Congresso di accelerare sul progetto di legge per mettere al bando le armi d'assaltoView on euronews ...