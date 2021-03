“Lasciateci soli, dobbiamo affrontare il dolore”. Il dramma di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri (Di mercoledì 24 marzo 2021) dramma per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano annunciato che sarebbero diventati genitori per la terza volta. A distanza di alcune settimane, martedì 23 marzo, Alessia ha destato parecchia preoccupazione a tutti i suoi fan pubblicando un post sofferente tra le stories del proprio profilo Instagram ufficiale. L’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi non ha spiegato a cosa si sia riferita di preciso, però un dettaglio non è sfuggito ai tanti utenti della rete, ovvero il fatto che abbia rimosso dai social le recenti foto relative all’ultima gravidanza. La Cammarota ha scritto: “Non era tempo per noi”. Come sapete Alessia e Aldo formano una delle più belle coppie nate nella famosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)perPalmeri, i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano annunciato che sarebbero diventati genitori per la terza volta. A distanza di alcune settimane, martedì 23 marzo,ha destato parecchia preoccupazione a tutti i suoi fan pubblicando un post sofferente tra le stories del proprio profilo Instagram ufficiale. L’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi non ha spiegato a cosa si sia riferita di preciso, però un dettaglio non è sfuggito ai tanti utenti della rete, ovvero il fatto che abbia rimosso dai social le recenti foto relative all’ultima gravidanza. Laha scritto: “Non era tempo per noi”. Come sapeteformano una delle più belle coppie nate nella famosa ...

