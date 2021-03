Johnny Depp: lo strano caso dell’ospite inatteso (e Amber Heard non c’entra) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha rotto una porta. È entrato. Si è servito da bere. Ha poi fatto una doccia. Tutto a casa di Johnny Depp. Quando il pirata non era in casa. È accaduto a Hollywood. Nella villa del divo di I pirati dei Caraibi. L’ex divo, visto che il suo Jack Sparrow è stato “cancellato” dai prossimi capitoli della saga e sostituito da una piratessa (si è parlato addirittura di Amber Heard, l’ex moglie). Stessa fine, per il suo ruolo nella saga di Animali fantastici… Johnny Depp (57 anni) e la sua villa/castello gotico immersa nelle Hollywood Hills. È lì che il divo ha ricevuto la visita di un ospite “inatteso”, scrive TMZ. Johnny Depp: chi era l’ospite inatteso Il fatto è che la villa hollywoodiana del divo, un castello in stile ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha rotto una porta. È entrato. Si è servito da bere. Ha poi fatto una doccia. Tutto a casa di. Quando il pirata non era in casa. È accaduto a Hollywood. Nella villa del divo di I pirati dei Caraibi. L’ex divo, visto che il suo Jack Sparrow è stato “cancellato” dai prossimi capitoli della saga e sostituito da una piratessa (si è parlato addirittura di, l’ex moglie). Stessa fine, per il suo ruolo nella saga di Animali fantastici…(57 anni) e la sua villa/castello gotico immersa nelle Hollywood Hills. È lì che il divo ha ricevuto la visita di un ospite “”, scrive TMZ.: chi era l’ospiteIl fatto è che la villa hollywoodiana del divo, un castello in stile ...

Advertising

Corriere : Johnny Depp, intruso entra nella sua villa, fa una doccia e si prepara un drink: arrestato - hienergyrock : RT @Noemina3: Sto guardando The Tourist e adesso anch'io sogno di incontrare Johnny Depp su un treno qualsiasi, quindi se possiamo smetterl… - MondoTV241 : Un intruso entra nella villa di Johnny Depp e si fa anche la doccia #JohnnyDepp - MartinParlindu1 : RT @Followtrickss_s: RT IF YOU STAN RT questo tweet se sei fan di Johnny Depp, segui tutti quelli che rt questo tweet e tutti quelli che t… - GorskiPark : @DinamoBabel @alecsvilla Ah, chiaramente - ma di sicuro qualcuno lo avrà già detto - Johnny Depp-Osvaldo -