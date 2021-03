Italia’s Got Talent 2021: chi sono i Shot’s Bounce Academy (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021: i Shot’s Bounce Academy sono candidati per un posto nella finalissima. sono giovani e hanno sorpreso i giudici Esibizione dei Shot’s Bounce Academy (screen YouTube)C’è solo un posto libero per la finalissima di Italia’s Got Talent 2021. Sarà il Golden Buzzer del pubblico a decretare chi tra i quattro rimasti in gara accederà all’ultima tappa dove gareggeranno in dodici. Si tratta della mentalista e maga Eleonora Di Cocco, il suonatore di fischietto Avio Focolari, il comico Max Angioini e il gruppo di ballerine e ballerini Shot’s Bounce Academy. Quest’ultimi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got: icandidati per un posto nella finalissima.giovani e hanno sorpreso i giudici Esibizione dei(screen YouTube)C’è solo un posto libero per la finalissima diGot. Sarà il Golden Buzzer del pubblico a decretare chi tra i quattro rimasti in gara accederà all’ultima tappa dove gareggeranno in dodici. Si tratta della mentalista e maga Eleonora Di Cocco, il suonatore di fischietto Avio Focolari, il comico Max Angioini e il gruppo di ballerine e ballerini. Quest’ultimi ...

