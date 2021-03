Il Telegraph | «Che belli i calciatori degli anni 70 | peccatori ed edonisti Oggi sono angeli noiosi»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Occupati come siamo a puntare il dito, e ad urlare “vergogna!” ad ogni calciatore pescato a farsi uno shottino di troppo, con più di una modella alla volta, non ci chiediamo mai una cosa che di punto in bianco si chiede Simon Briggs, sul: quando abbiamo deciso che idevono vivere comessimi? E soprattutto: perché? Briggs è il giornalista delche solitamente segue il tennis. Ma è anche un cultore70. E a queglisi riferisce, quando paragona lo scarto di epoche, dal glamour al perbenismo agonistico. L’era dei cosiddetti “Maverick” – per usare il termine collettivo imposto a Worthington, Bowles, Marsh e altri “miti” del calcio anglosassone – è finita, scrive Briggs. Quelli “erano tutti animali da ...

