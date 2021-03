Google, prima accordo in Italia con alcuni editori per la piattaforma News Showcase (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Google ha annunciato di aver firmato in Italia i primi accordi con gli editori Italiani per Google News Showcase, il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi su Google News e Discover, a fronte di una remunerazione per gli stessi editori. “Tra questi, Caltagirone Editore, Ciaopeople, CityNews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group, Sole 24Ore e molti altri, per un totale di 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni tra nazionali e locali”, ha precisato sul suo blog Google Italia che spiega come siano stati firmati su base individuale e abbiano tenuto in considerazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato di aver firmato ini primi accordi con glini per, il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi sue Discover, a fronte di una remunerazione per gli stessi. “Tra questi, Caltagirone Editore, Ciaopeople, City, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group, Sole 24Ore e molti altri, per un totale di 13 gruppiali e 76 pubblicazioni tra nazionali e locali”, ha precisato sul suo blogche spiega come siano stati firmati su base individuale e abbiano tenuto in considerazione ...

Advertising

Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #CronacaEstera #Australia Cosa sta succedendo in Australia ? Prima l'invasione di topi, ora ragni e serpenti, semp… - Mauri_SMM_SEO : #News #CronacaEstera #Australia Cosa sta succedendo in Australia ? Prima l'invasione di topi, ora ragni e serpenti,… - laRoyalBlood_ : Finalmente che ho fatto prima a cercare su Google se si possono mettere le pentole nel microonde che sennò facevo casini all’ora di pranzo - acetilcoglione : Gente che ha visto scritto il nome di sto test anche sui muri, che ha dovuto farlo prima di questo esame e a quanto… - rawangel6 : @renzi_rudy @makkox Anche Google è nella nebbia con 'prima aria'... Qualcuno ha pazienza per erudirmi? ?? -