Giro di Catalogna | Adam Yates non perdona De Panne | Bennett ok

la Repubblica

Mercoledì intenso con il tappone aldi, la Brugge - De Panne e in Italia la seconda tappa della Coppi e Bartali. In Spagna ? L'arrivo ad alta quota di Vallter 2000 premia il britannico Adam Yates, autore di un vero e ...Crono anche aldi: la vince l'ex iridato di specialità Rohan Dennis, che a quasi 50 di media precede di 5 secondi il francese Lavagna e di 28 il portoghese Almeida, che così balza alla ...In Spagna il britannico arriva solitario nell’arrivo a oltre 2000 metri: Ciccone decimo. In Belgio l’australiano domina con Nizzolo quarto ...Adam Yates conferma ancora una volta la sua grande condizione che lo sta accompagnando da inizio stagione, dominando in maniera netta l'ascesa di Vallter 2000, traguardo della terza tappa del Giro del ...