Gianmarco Nigrisoli | studente morto a Bologna | vittima di grave incidente

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il dramma di, lopescaresedi unin bici. Non ce l’ha fattafuorisede a Ingegneria a, che era rimasto ferito la mattina di venerdì scorso in unin via di San Luca, sempre nel capoluogo felsineo. Il ragazzo di origini L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nel giornale radio di oggi, 24 marzo 2021, in primo piano la morte dello studente Alma Mater Gianmarco Nigrisoli

Era rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato in bici su una via a forte pendenza, a Bologna . Dopo cinque giorni di agonia, è morto: il giovane ciclista aveva appena 21 anni . Leggi anche > L'incidente era avvenuto venerdì mattina su via San Luca, una strada a forte pendenza che collega Bologna al colle dove ...Non ce l'ha fatta,: è deceduto ieri, a 21 anni, all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Studente a Ingegneria, era rimasto ferito la mattina di venerdì ...Il ragazzo era ricoverato dallo scorso venerdì all'ospedale Maggiore di Bologna. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.Era rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato in bici su una via a forte pendenza, a Bologna. Dopo cinque giorni di agonia, è morto Gianmarco Nigrisoli: il giovane ciclista ...