Germania | la Merkel ci ripensa e revoca il lockdown duro | ' Scusate | è stato un errore'

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - Agenzia_Ansa : La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. C'è l'accordo tra il governo e i Laender #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - fra_c22 : Deve aver letto i tweet di @ricpuglisi #Merkel #lockdown2021 #24Marzo - latwittipe : RT @Corriere: Merkel fa marcia indietro sul lockdown a Pasqua: «Mi prendo la responsabilità, errore v... -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merkel

Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua inè stato revocato da Angela. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi minuti dall'inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender. ....annunciarlo la cancelliera dopo le critiche suscitate dall'esito della riunione di pochi giorni fa Angelaha deciso di fare marcia indietro sulla proroga al 18 aprile del lockdown in. ...Angela Merkel ha annunciato un clamoroso passo indietro revocando il lockdown duro per Pasqua in Germania, appena annunciato ieri ...«È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità». Secondo Spiegel è quello che avrebbe detto Angela Merkel, all’inizio del vertice S ...