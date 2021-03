Draghi sprona le Regioni: non si può trascurare gli anziani (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il premier Mario Draghi sprona, le Regioni ad accelerare sulle vaccinazioni. Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue dice che il Governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini. Sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età. Come intende esporsi Draghi alle UE? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il premier Mario, lead accelerare sulle vaccinazioni. Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue dice che il Governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini. Sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età. Come intende esporsialle UE?

zazoomblog : Draghi sprona le Regioni: non si può trascurare gli anziani - #Draghi #sprona #Regioni: #trascurare - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @VincenzoFerro3: Con il suo discorso Renzi ha dato per scontata la bontà della politica interna di Draghi e lo sprona per una politica e… - VincenzoFerro3 : Con il suo discorso Renzi ha dato per scontata la bontà della politica interna di Draghi e lo sprona per una politi… - MarioCutini : Perché Draghi consente tanta libertà di parola e di interferenza a Salvini? Tutti i santi giorni pontifica e sprona… - marcoregni : MASSIMO IMPEGNO DI #DRAGHI SULLA CAMPAGNA VACCINALE sferza i leader #UE e li sprona a lavorare al meglio. In campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sprona Draghi ora striglia le Regioni: "Alcune trascurano gli anziani" ' Abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Il nostro obiettivo è vaccinare più persone possibili nel più breve tempo possibile '. Mario Draghi vuole accelerare e sprona tutti i protagonisti a velocizzare le procedure per mettere in salvo i cittadini dai pericoli del Coronavirus. Un'azione doverosa dopo mesi di sacrifici richiesti agli ...

Bonaccini: "Lavorare uniti, Regioni e governo. Da soli non si esce dalla pandemia" Stefano Bonaccini sprona regioni e governo a "lavorare insieme" e torna a parlare del Pd: "I renziani? Offensivo rappresentarci come un partito di ex". Draghi è in pressing sui governatori. Che fare perché tutti gli ...

Draghi sprona i leader: “Così non funziona. Ora una dose per tutti” La Repubblica Ue, Draghi: Atteggiamento Italia è spronare partner, non perdere un attimo Roma, 24 mar. (LaPresse) - "L’uscita dalla pandemia rappresenta la principale sfida di tutti i governi europei, ma non è l’unica. E noi abbiamo ora un ...

Draghi ora striglia le Regioni: "500mila vaccinazioni al giorno" Draghi al Senato: "Tutelare gli anziani, non favorire gruppi in base alla loro forza contrattuale". E inizia a parlare di riaperture dopo Pasqua.

