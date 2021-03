Dovizioso-Aprilia | Andrea strizza l’occhio ad un ritorno in MotoGP con Noale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Settimana scorsa è arrivato l’annuncio dell’accordo trae l’per disputare insieme tre giornate di test privati.e il pilota italiano avranno quindi l’occasione di conoscersi dal 12 al 14 aprile sulla pista di Jerez De La Frontera. Persi tratterà di una prima presa di contatto con moto e tecnici della Casa veneta e, se i risvolti da ambo le parti saranno positivi, la possibilità di celebrare, in futuro, un matrimonio tutto italiano innon rappresenterebbe per niente una chimera. Ieri, in occasione del suo compleanno,si è espresso sull’argomento ai microfoni di Sky Sport. Il forlivese ha parlato anche della sua condizione fisica dopo un brutto incidente in motocross e tracciato una previsione sulla prima gara ...

