Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Carnevali: «Scelta non deve essere solo economica» (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Cosa succederà sui Diritti tv domestici è difficile dirlo. Noi abbiamo votato in questo modo e andremo avanti così. Sarebbe auspicabile non arrivare a far scadere i bandi e chiudere in modo positivo prima, ma ci sono pareri contrastanti. Noi abbiamo sempre detto... Leggi su digital-news (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Cosa succederà suitv domestici è difficile dirlo. Noi abbiamo votato in questo modo e andremo avanti così. Sarebbe auspicabile non arrivare a far scadere i bandi e chiudere in modo positivo prima, ma ci sono pareri contrastanti. Noi abbiamo sempre detto...

Advertising

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - sasadjarin : ECCO LA PROF CHE NOMINA LA SERIE DI LEONARDO I MIEI DIRITTI - DigitalkPR : Calcio e diritti tv. Ancora una fumata nera in Lega Serie A: 11 favorevoli a Dazn, 8 astenuti, 1 assente Ancora una… - diegocecati : RT @90ordnasselA: “Non vedeva l’ora, è arrivato. Primo giorno di lavoro per... Beppe Marotta. L’AD dell’Inter, dimesso sabato scorso dall’H… -