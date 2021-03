Chi è il padre del figlio di Rory? Matt Czuchry lo sa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una Mamma Per Amica: chi è il padre del figlio di Rory? Matt Czuchry, Logan nella serie tv, rivela di saperlo! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una Mamma Per Amica: chi è ildeldi, Logan nella serie tv, rivela di saperlo! Tvserial.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di… - DSantanche : #Masini “Mio padre ucciso da #Kabobo. Lo ius soli? Lo vogliono solo per i voti'. Papà glielo ha ammazzato a piccona… - faribalda : RT @edoruta: “Il padre che nella diretta dice ‘quella lì me la sarei scopata’. Ma quella lì cazzo? Quella lì chi? Quella lì sono io. Lascia… - ChakyMaki : @Agostino35 Mia madre alzava le mani continuamente per ogni piccola cosa. Mio padre mi ha dato uno schiaffo in tutt… - gielisTs : @edorixi Sta insegnando ad odiare chi la pensa diversamente. Ottimo padre davvero. -