C’è un fungo che potrebbe minacciare la vita dei pazienti Covid più gravi (Di mercoledì 24 marzo 2021) (foto: Getty Images)I decessi di pazienti con Covid-19 potrebbero essere aggravati da un particolare fungo. È l’ipotesi che diversi micologi, cioè esperti di microrganismi fungini, stanno portando all’attenzione della comunità scientifica internazionale: Aspergillus, un genere di comuni funghi unicellulari, potrebbe costituire una minaccia ulteriore per i pazienti ospedalizzati. Le cause della maggiore vulnerabilità dei pazienti Covid a queste infezioni secondarie, però, non sono ancora chiare. L’allarme arriva da un numero crescente (anche se ancora limitato) di evidenze scientifiche che testimoniano come dal 2% al 10% dei pazienti con Covid-19 in condizioni gravi presentino anche un’infezione da ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) (foto: Getty Images)I decessi dicon-19ro essere aggravati da un particolare. È l’ipotesi che diversi micologi, cioè esperti di microrganismi fungini, stanno portando all’attenzione della comunità scientifica internazionale: Aspergillus, un genere di comuni funghi unicellulari,costituire una minaccia ulteriore per iospedalizzati. Le cause della maggiore vulnerabilità deia queste infezioni secondarie, però, non sono ancora chiare. L’allarme arriva da un numero crescente (anche se ancora limitato) di evidenze scientifiche che testimoniano come dal 2% al 10% deicon-19 in condizionipresentino anche un’infezione da ...

