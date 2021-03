Akash Kumar affronterà Elettra e Tommaso | il ritorno in studio

Leggi su biccy

(Di mercoledì 24 marzo 2021)a L’Isola dei Famosi è durato quanto un gatto in tangenziale ed ha lasciato il gioco facendo innervosire Ilary Blasi. Il modello dagli occhi di ghiaccio già prima di partire per l’Honduras aveva rilasciato dichiarazioni controverse sul programma e gli autori, minacciando addirittura di non partecipare al reality. Per questo il molti pensavano che l’ex naufrago non avesse buoni rapporti con la produzione e che non sarebbe stato incon Ilary. In realtà pare non sarà così,– secondo FanPage –prestoZorzi edLamborghini (che ha recentemente attaccato). “Secondo fonti vicine a Fanpage.it, il rapporto trae la produzione dell’Isola dei famosi sarebbe ...