Usa: 10 morti, uomo spara e fa strage a un supermercato, accuse a Biden (Di martedì 23 marzo 2021) strage al supermercato, la seconda in una settimana dell'era Biden, sul quale già si appuntano le critiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 marzo 2021)al, la seconda in una settimana dell'era, sul quale già si appuntano le critiche L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Colorado: almeno dieci morti #usa - Corriere : Usa: sparatoria in supermercato in Colorado, morti e almeno 3 feriti - MediasetTgcom24 : Sparatoria in Colorado, almeno sei morti: allarme per un uomo armato #Usa - bizcommunityit : Usa, strage a Boulder in Colorado: dieci morti in un supermercato - LB19712 : RT @gzibordi: in totale McKinsey ha dovuto pagare $574m e il suo CEO si è dimesso per essere implicata nello scandalo della promozione degl… -