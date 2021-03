Uomini e Donne, un ex tronista annuncia l’uscita del suo primo libro (che racconta una bellissima storia!) (Di martedì 23 marzo 2021) Luigi Mastroianni ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro: Mio fratello è un gigante. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha dedicato questo lavoro al suo fratellino minore: Salvatore. Conosciuto come Salvo, Il ragazzo è entrato nei cuori di tutto il pubblico del dating-show di Canale 5, già durante il trono di Luigi. Successivamente, l’ex tronista ha fatto il possibile per mostrare al mondo gli insegnamenti ricevuti dal suo fratellino minore, affetto dalla sindrome di down. I due hanno rappresentato da sempre un punto di riferimento l’uno per l’altro. Una storia di fratellanza toccante, quella che ha raccontato e che racconta quotidianamente Mastroianni. Il testo sarà disponibile in tutte le librerie e store online, a partire dal ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 marzo 2021) Luigi Mastroianni hatodel suo nuovo: Mio fratello è un gigante. L’exdi, ha dedicato questo lavoro al suo fratellino minore: Salvatore. Conosciuto come Salvo, Il ragazzo è entrato nei cuori di tutto il pubblico del dating-show di Canale 5, già durante il trono di Luigi. Successivamente, l’exha fatto il possibile per mostrare al mondo gli insegnamenti ricevuti dal suo fratellino minore, affetto dalla sindrome di down. I due hanno rappresentato da sempre un punto di riferimento l’uno per l’altro. Una storia di fratellanza toccante, quella che hato e chequotidianamente Mastroianni. Il testo sarà disponibile in tutte le librerie e store online, a partire dal ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - Strolga2 : RT @andrea_ginevra: Gli uomini con un po' di barbetta quanto possono risultare sexy. Voi umani non potete capire. Noi donne si. - Mania48Mania53 : RT @GiancarloDeRisi: C’è chi attende da solo in fila. Sono uomini, donne, anziani, italiani e stranieri. Tutti hanno sul volto la mascherin… -