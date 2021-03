Sud, Draghi: 'Spendere bene i fondi europei, donne e giovani centrali' (Di martedì 23 marzo 2021) Per il governo di Mario Draghi un obiettivo è 'divenire capaci di Spendere i fondi' europei a partire da quelli di Next generation Eu 'e farlo bene'. Intervenendo a 'SUD - Progetti per ripartire', l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Per il governo di Marioun obiettivo è 'divenire capaci dia partire da quelli di Next generation Eu 'e farlo'. Intervenendo a 'SUD - Progetti per ripartire', l'...

Advertising

fattoquotidiano : La sua Bce s'è schierata coi falchi su Atene, sull'austerità nell'Europa del Sud e la stretta sui salvataggi bancar… - Palazzo_Chigi : 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - cronista73 : Sud, Draghi: per ripartire i fondi vanno spesi tutti e beneDe Luca: al Sud il 50 per cento - tg2000it : #Draghi agli Stati generali del Sud: “Rilanciare coinvolgendo cittadini” @AugustoCantelmi @vinmorgante… -