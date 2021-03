Stop Cassa integrazione per 7 giorni a fine marzo. Ecco perché (Di martedì 23 marzo 2021) Fra gli interventi contenuti nell’atteso Decreto Sostegni c’è anche il prolungamento della Cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. Tuttavia, circa 6 milioni di lavoratori italiani resteranno senza l’ammortizzatore sociale per una settimana dal prossimo 25 marzo. C’è infatti un “buco” nel meccanismo normativo relativo all’ammortizzatore sociale legato alla pandemia, nel periodo che va dal 25 marzo al 1 aprile. Lo denuncia Unimpresa secondo cui questo vuoto legislativo, che rappresenta al tempo stesso un problema sia per i dipendenti in cig sia per le aziende e tutti i datori di lavoro, è la conseguenza di due norme non coordinate fra loro. La prima norma in questione è la legge di bilancio per il 2021 che ha esteso la Cassa Covid per 12 settimane a partire dal 1 gennaio di quest’anno e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) Fra gli interventi contenuti nell’atteso Decreto Sostegni c’è anche il prolungamento dellae del blocco dei licenziamenti. Tuttavia, circa 6 milioni di lavoratori italiani resteranno senza l’ammortizzatore sociale per una settimana dal prossimo 25. C’è infatti un “buco” nel meccanismo normativo relativo all’ammortizzatore sociale legato alla pandemia, nel periodo che va dal 25al 1 aprile. Lo denuncia Unimpresa secondo cui questo vuoto legislativo, che rappresenta al tempo stesso un problema sia per i dipendenti in cig sia per le aziende e tutti i datori di lavoro, è la conseguenza di due norme non coordinate fra loro. La prima norma in questione è la legge di bilancio per il 2021 che ha esteso laCovid per 12 settimane a partire dal 1 gennaio di quest’anno e ...

