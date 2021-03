Steiner: “Mai discusso di una partnership con Renault” (Di martedì 23 marzo 2021) In un’intervista per Formula1.de, il team principal del team Haas, Steiner, ha parlato della fiducia del team nei confronti della Ferrari. Il team principal ha anche negato di aver pensato ad una partnership con la scuderia francese della Renault. Test pre-stagionali 2022: i team principal vogliono più giorni di prove Steiner: perché il team ha continuato con Ferrari? Queste le parole di Steiner in merito ad una possibile collaborazione con Renault: “Ho parlato alcune volte con l’allora capo del team Renault Cyril Abiteboul. Non siamo mai arrivati ??a un punto in cui avremmo negoziato. Abbiamo solo guardato chi ha fatto cosa e basta. Poi abbiamo detto che non c’era niente. Devo sempre guardare intorno a ciò che è possibile e a ciò che non è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) In un’intervista per Formula1.de, il team principal del team Haas,, ha parlato della fiducia del team nei confronti della Ferrari. Il team principal ha anche negato di aver pensato ad unacon la scuderia francese della. Test pre-stagionali 2022: i team principal vogliono più giorni di prove: perché il team ha continuato con Ferrari? Queste le parole diin merito ad una possibile collaborazione con: “Ho parlato alcune volte con l’allora capo del teamCyril Abiteboul. Non siamo mai arrivati ??a un punto in cui avremmo negoziato. Abbiamo solo guardato chi ha fatto cosa e basta. Poi abbiamo detto che non c’era niente. Devo sempre guardare intorno a ciò che è possibile e a ciò che non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Steiner Mai Drive To Survive 3, la recensione - FormulaPassion.it ... oppure che non l'ha mai seguita e la scopre così, con un suggerimento tra le nuove uscite. Quando ... Christian Horner, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Cyril Abiteboul, Guenther Steiner sono una ...

GP Bahrain, Mick 30 anni dopo Schumacher: "Adesso inizio io" Un punto o due, secondo Guenther Steiner, nell'arco del 2021 sarebbe già un buon piazzarsi per chi ... è una delle piste più iconiche, anche Suzuka poi, è una pista sulla quale non ho mai corso. Ci ...

Haas: “Parlato con Renault per i motori 2021” Guenther Steiner ha ammesso di aver avuto delle discussioni con la Losanga per una eventuale fornitura già nel 2021, poi finite in un nulla di fatto ...

