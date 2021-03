Sergio Friscia | il ‘retroscena’ che non tutti conoscono | ora è un abile attore | ma cosa faceva prima del successo

(Di martedì 23 marzo 2021)è uno degli attori e comici più apprezzati, madel? Non’ questo retroscena. Nato a Palermo nel 1971, il simpaticissimoha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissimo. Pensate, era esattamente l’anno 1900 quando, per lavolta in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

KatiaScrii : SERGIO FRISCIA IS BACK!! ???? #staseratuttoèpossibile Comunque cosa significa ULTIMA PUNTATA?? ?????? tornate prestoooo! - marica178 : @RaiDue @StepRaiDue Ci sarà Sergio Friscia vero ?? - _elisarcastic : Incredibile che non abbiamo ancora avuto una puntata con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia, Maurizi… - KatiaScrii : RT @JessicaSofia94: Comunque rivoglio Sergio Friscia #staseratuttoepossibile ?? - JessicaSofia94 : Comunque rivoglio Sergio Friscia #staseratuttoepossibile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Friscia

SoloGossip.it

A salutare il pubblico ci saranno anche alcuni degli ospiti più amati nel corso delle puntate:, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora, Iva Zanicchi, per la prima volta ...Agli ospiti fissi si aggiungeranno:, Antonio Giuliani, Iva Zanicchi, Melissa Satta, Ema Stokholma, Ciro Giustianiani. Presenti, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, ...Tra gli ospiti tanto amati dal pubblico di Raidue: Sergio Friscia, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora: Iva Zanicchi, per la prima volta ospite di Step, Melissa Satta, Ema Stokholma e ...Ultima puntata per la sesta stagione di Stasera Tutto è possibile , lo show condotto da Stefano De Martino . L'appuntamento ...