Sabrina Ferilli è una leonessa battagliera in ' Svegliati amore mio'

(Di martedì 23 marzo 2021) Una storia personale, intima ed emotiva di una donna fluisce in un racconto di impegno civile, in cui Davide sconfigge Golia e salva tutti i suoi affetti.è la protagonista con Ettore ...

Una storia personale, intima ed emotiva di una donna fluisce in un racconto di impegno civile, in cui Davide sconfigge Golia e salva tutti i suoi affetti.è la protagonista con Ettore Bassi di ' Svegliati amore mio ', la nuova fiction di Canale 5 in onda in prima serata da mercoledì 24 marzo. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la ...Le star e le influencer si stanno sbizzarrendo: ecco un altro benvenuto alla moda Primavera Estate 2021, il vestito a fiori di. Un abito decisamente bucolico. Enon poteva indossarlo in un giorno migliore: l'equinozio di primavera. Un benvenuto ufficiale alla nuova stagione e alle nuove ...Svegliati amore Mio debutta domani su Canale 5. Nel cast Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca e Massimo Popolizio ...Naná (Sabrina Ferilli) è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si ...