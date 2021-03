Roma, rivoluzione in porta: via Pau Lopez, Mirante e Fuzato (Di martedì 23 marzo 2021) Il titolare cambierà, probabilmente anche il numero 2 e forse anche il terzo: la prossima estate la Roma si prepara a varare una vera rivoluzione tra i portieri. Mirante, in scadenza, piace al Milan e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) Il titolare cambierà, probabilmente anche il numero 2 e forse anche il terzo: la prossima estate lasi prepara a varare una veratra i portieri., in scadenza, piace al Milan e ...

Advertising

PagineRomaniste : Roma, rivoluzione tra i pali. In uscita #PauLopez, #Mirante e #Fuzato #ASRoma #LaGazzettadelloSport - Monsieur_Mehdi : RT @Gazzetta_it: #Roma, rivoluzione in porta: via #PauLopez, #Mirante e #Fuzato - Gazzetta_it : #Roma, rivoluzione in porta: via #PauLopez, #Mirante e #Fuzato - BDario22 : @grecben Ma Rossi chi è? David Rossi di @RomaRadio ? Un altra rivoluzione culturale serve alla Roma, saranno 10 ann… - FdR__85 : Maurizio Sarri sarà il nuovo treinador della Roma Sarrismo e rivoluzione -