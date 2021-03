Recovery | Competere eu | procedure efficaci e snelle per spendere fondi europei

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Labitalia) - "La sfida è di quelle imponenti e proibitive ma oramai ineludibile. Se non si definisconorapide,, se non si guarda alla burocrazia come il primo fardello del nostro Paese, inon saranno mai spesi e perderemo un'occasione unica. L'Italia e la sua economia non possono permetterselo". Inizia così il policypaper dicurato dal coordinatore dell'Osservatorio Next Generation di.eu dedicato alle strategie di attuazione delplan in Italia, Giuseppe Arleo. "Sono anni - dice - che la Corte dei Conti Europea e gli studi di Banca d'Italia e dell'Istat ci consegnano un quadro di allocazione deiUe da parte del nostro Paese davvero desolante. Non ...