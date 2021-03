Pordenone | altri 2 casi di positività al Covid In totale sono 12

(Di martedì 23 marzo 2021) “IlCalcio comunica che nel corso degli ultimi controllistati riscontrati 2 ulterioridial-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza,stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”.12 ini postivi in casa, un cluster che preoccupa la società emiliana. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agenzia ANSA

IlCalcio comunica che, nel corso degli ultimi controlli, sono stati riscontrati duecasi di positività al Covid - 19 fra i componenti il gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall'Asl ...I ricoveri nelle terapie intensive sono 83 (+1) mentre quelli inreparti risultano essere 620 ... con la seguente suddivisione territoriale: 688 a Trieste, 1.637 a Udine, 624 ae 217 a ...Problemi legati al Coronavirus anche per la capolista Empoli. Ecco quanto comunicato oggi dal club toscano: " Empoli FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti in seguito alla positività al C ..."Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 2 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i ...