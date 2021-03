Pisa | donna scomparsa a novembre | arrestato presunto assassino

(Di martedì 23 marzo 2021) All’alba di questa mattina a Castelfranco di Sotto (), la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne fiorentino,autore dell’omicidio e della soppressione del cadavere di Novak Khrystyna, la ventinovenne di nazionalità Ucraina di cui era stata denunciata lail 92020. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa presieduta dal procuratore capo diche si terrà alle 11 nella sala convegni della Procura della Repubblica di, in via Cesare Beccaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... docente all'Università die autore di romanzi di successo, come "Il maestro dei santi pallidi" (Guanda, premio Campiello 2003), 'Comeinnamorata' (Guanda, 2015), e della biografia "Dante. ......22 marzo Ospedale Misericordia Grosseto 2 Uomini di 87 e 85 anni deceduti il 21 marzo 2021 1... 10.969 a Massa - Carrara (44 in più), 19.046 a Lucca (142 in più), 23.149 a(104 in più), 13.A Castelfranco di Sotto (Pisa) la polizia ha arrestato all'alba un 50enne fiorentino, presunto autore dell'omicidio e della soppressione del cadavere di Novak Khrystyna. La scomparsa della 29enne di n ...Pisa, 23 marzo 2021 - Svolta nel giallo di Novak Khrystyna, la ventinovenne ucraina di cui era stata denunciata la scomparsa il 9 novembre 2020. All'alba di oggi, 23 marzo, è stato arrestato dalla Pol ...