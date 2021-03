Pierpaolo Pretelli su Giulia: ecco perché non l’ha presentata alla famiglia (Di martedì 23 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli sta vivendo la sua storia d’amore con Giulia Salemi. Dopo le varie discussioni con la sua famiglia, l’ex velino ha spiegato perché non ha ancora presentato la sua dolce metà ai parenti. Vediamo cosa ha raccontato Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi famigliaPierpaolo Pretelli ospite a Live- Non è la D’Urso ha voluto confessare alcuni questioni riguardanti la sua storia con Giulia Salemi. I due ex vipponi stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dagli occhi delle telecamere. Sembrano sempre più affini come dimostrano le foto che entrambi continuano a pubblicare sui social. Barbara D’Urso non poteva fare a meno di indagare con le sue domande ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021)sta vivendo la sua storia d’amore conSalemi. Dopo le varie discussioni con la sua, l’ex velino ha spiegatonon ha ancora presentato la sua dolce metà ai parenti. Vediamo cosa ha raccontatoSalemiospite a Live- Non è la D’Urso ha voluto confessare alcuni questioni riguardanti la sua storia conSalemi. I due ex vipponi stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dagli occhi delle telecamere. Sembrano sempre più affini come dimostrano le foto che entrambi continuano a pubblicare sui social. Barbara D’Urso non poteva fare a meno di indagare con le sue domande ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - marshmellow348 : Se la mamma di Pierpaolo non commenta nulla a proposito di Gloria saranno fatti suoi, avrà le sue buone ragioni. Ma… - ornellamiranda8 : RT @beautycase6: Non Giulia che si sveglia e ha Pierpaolo Pretelli che le gira in casa senza maglia e la giornata comincia già col piede gi… - viviconcoerenza : RT @lovingultimo: Michele Morrone chiede a Giuli di uscire, Ginoble le dedica la sua canzone preferita, Akash chiede subito di lei a caso,… - piccolaprelemi : RT @beautycase6: Non Giulia che si sveglia e ha Pierpaolo Pretelli che le gira in casa senza maglia e la giornata comincia già col piede gi… -