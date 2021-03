L'Eredità, Martina Crocchia vince ancora: «Io non conto, io gioco» (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovo trionfo a L'Eredità per la campionessa Martina Crocchia. Dal conduttore Flavio Insinna agli oltre 5 milioni di telespettatori, grazie al suo carattere fresco e alla sua acutezza mentale, la 39enne riccioluta ha ormai conquistato le luci della ribalta ed anche una significativa somma di denaro. Nella puntata di lunedì 22 marzo, Martina ha intascato un'altra vittoria che l'ha portata a raggiungere la bellezza di 158 mila euro in gettoni d'oro. Martina Crocchia non si ferma più: vinti altri 115 mila euro a L'Eredità Una come Martina Crocchia non passa di certo inosservata, lo sanno bene gli ascolti tv de L'Eredità che, ormai da diverso tempo, superano i 5 milioni di spettatori a puntata. La 39enne, che di mestiere ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovo trionfo a L'per la campionessa. Dal conduttore Flavio Insinna agli oltre 5 milioni di telespettatori, grazie al suo carattere fresco e alla sua acutezza mentale, la 39enne riccioluta ha ormai conquistato le luci della ribalta ed anche una significativa somma di denaro. Nella puntata di lunedì 22 marzo,ha intascato un'altra vittoria che l'ha portata a raggiungere la bellezza di 158 mila euro in gettoni d'oro.non si ferma più: vinti altri 115 mila euro a L'Una comenon passa di certo inosservata, lo sanno bene gli ascolti tv de L'che, ormai da diverso tempo, superano i 5 milioni di spettatori a puntata. La 39enne, che di mestiere ...

Advertising

infoitcultura : Nuova vittoria a ‘L’Eredità’ per Martina: ecco quanto ha vinto - infoitcultura : L’Eredità, la campionessa Martina continua a macinare record - infoitcultura : L’Eredità, Martina colpisce ancora: la cifra raggiunta è stellare - marcogiovanni19 : Per evitare quelli come Martina ci vuole un limite alla partecipazione , ad esempio non piu' di 10 puntate . Specia… - SellyPace : Adesso che Martina ha accumulato una bella vincita, possiamo cortesemente farla tornare a casa??? #eredità -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità Martina Pd, Letta ha il cacciavite per assemblare, ma non l'anima per sentire (di M. Revelli) In media due all'anno, senza tener conto dei tre "reggenti" (Epifani, Orfini e Martina) che ...nipote dell'omonimo zio sembra restare " nonostante il repertorio di accortezze e accorgimenti di eredità ...

L'Eredità, Flavio Insinna gongola: "Cannoletta nel mirino", quanti soldi vince la campionessa con una sola parola ... ha chiesto Flavio Insinna alla campionessa Martina, insinuando il dubbio che potesse aver fallito l'assalto ai 115mila euro in palio alla ghigliottina. A L'Eredità è andata in onda un'altra puntata ...

Scuola, l’appello dei presidi contro il Covid: «Aiutateci» La Legge per Tutti In media due all'anno, senza tener conto dei tre "reggenti" (Epifani, Orfini e) che ...nipote dell'omonimo zio sembra restare " nonostante il repertorio di accortezze e accorgimenti di...... ha chiesto Flavio Insinna alla campionessa, insinuando il dubbio che potesse aver fallito l'assalto ai 115mila euro in palio alla ghigliottina. A L'è andata in onda un'altra puntata ...